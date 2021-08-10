Двоюродный брат президента «Ювентуса»: «Грустно наблюдать за страданиями «Интера»

Итальянский бизнесмен Лапо Элканн, являющийся двоюродным братом президента туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли, поделился мнением о последних событиях, происходящих в стане миланского «Интера».

В своем «Твиттере» бизнесмен написал:

«Мне грустно видеть страдания такого великого клуба, как «Интер». Думаю, только посредственные люди будут праздновать трудный момент даже в стане своего противника».

«Интер» вправду переживает непростые времена, несмотря на победу во внутреннем итальянском чемпионате по итогам прошлого сезона. Из-за разногласий с руководством, тренерский мостик покинул Антонио Конте, а затем последовали продажи игроков основного состава: в другой клуб уже перебрался марокканец Ашраф Хакими, «на подходе» переезд бельгийца Ромелу Лукаку.