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Италия. Серия А

Двоюродный брат президента «Ювентуса»: «Грустно наблюдать за страданиями «Интера»

10 Августа 2021 • 18:20 Комментировать (1)
Интер Милан
...
Дженоа
21.08 19:30
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Итальянский бизнесмен Лапо Элканн, являющийся двоюродным братом президента туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли, поделился мнением о последних событиях, происходящих в стане миланского «Интера».

В своем «Твиттере» бизнесмен написал:

«Мне грустно видеть страдания такого великого клуба, как «Интер». Думаю, только посредственные люди будут праздновать трудный момент даже в стане своего противника».

«Интер» вправду переживает непростые времена, несмотря на победу во внутреннем итальянском чемпионате по итогам прошлого сезона. Из-за разногласий с руководством, тренерский мостик покинул Антонио Конте, а затем последовали продажи игроков основного состава: в другой клуб уже перебрался марокканец Ашраф Хакими, «на подходе» переезд бельгийца Ромелу Лукаку.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Андреа Аньелли Антонио Конте Ромелу Лукаку Лапо Элканн Ашраф Хакими
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Комментарии (1)
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Tavadi
10 Августа 2021 в 18:48
ссылку на твиттер элканна с его высказыванием пожалуйста ибо я в его ленте такого не нашёл
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