Голы новичков Чалханоглу и Джеко помогли «Интеру» разгромить «Дженоа»

«Интер» уверенно начал новый сезон. В домашнем матче с «Дженоа» всё было решено уже на первых минутах. Новичок «нерадзурри» Хакан Чалханоглу подал угловой удар, и Милан Шкриньяр метко пробил, а вскоре турок уже сам забил со средней дистанции.

В концовке Николо Барелла был первым на мяче после сэйва голкипера и позволил забить Артуро Видалю. А точку поставил еще один новичок, Эдин Джеко, замкнув головой навес из глубины поля - 4:0.