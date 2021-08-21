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Италия. Серия А

Голы новичков Чалханоглу и Джеко помогли «Интеру» разгромить «Дженоа»

21 Августа 2021 • 21:29 Комментировать (1)
Интер Милан
4:0
Дженоа
окончен
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«Интер» уверенно начал новый сезон. В домашнем матче с «Дженоа» всё было решено уже на первых минутах. Новичок «нерадзурри» Хакан Чалханоглу подал угловой удар, и Милан Шкриньяр метко пробил, а вскоре турок уже сам забил со средней дистанции.

В концовке Николо Барелла был первым на мяче после сэйва голкипера и позволил забить Артуро Видалю. А точку поставил еще один новичок, Эдин Джеко, замкнув головой навес из глубины поля - 4:0.

Протокол игры  
Интер Милан 4:0 Дженоа
(1:0) Шкриньяр Милан 6'    
(2:0) Чалханоглу Хакан 14'    
(3:0) Видаль Артуро 74'    
(4:0) Джеко Эдин 88'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро   84' (Дюмфрис Дензел (   84') Дармиан Маттео Барелла Николо   77' (Сатриано Мартин (   77') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   77' (Весино Матиас (   77'   78') Перишич Иван   69' (Димарко Федерико (   69') Сенси Стефано   69' (Видаль Артуро (   69') Джеко Эдин
Запасные: Кордац Алекс Пинамонти Андреа Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Агум Люсьен Раду Йонуц Коларов Александар
Сиригу Сальваторе Бираски Давиде   46' (Бьянки Флавио (   46') Ванхесден Зиньо Кришито Доменико   2' Стураро Стефано   66'   71' (Мелегони Филиппо (   71') Ровелла Николо Бадель Милан Андреа Камбиасо   46' (Сабелли Стефано (   46') Эрнани Азеведо Yayah Kallon   54' (Фавилли Андреа (   54') Пандев Горан
Запасные: Экубан Калеб Ебонгуе Стив-Майк Агудело Кевин Букса Александр Мазиелло Андреа Портанова Маноло Маркетти Федерико
21 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Комментарии (1)
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Beorn_n
21 Августа 2021 в 21:32
Мощно начал чемпион. Конте наверное остатки волос выдрал надеясь что продуют.
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окончен Верона 2:3 Сассуоло 2.6 3.4 2.7
окончен Интер Милан 4:0 Дженоа 1.37 5 9.5
Идет 2 минута Эмполи 0:0 Лацио 4.4 3.7 1.8
21.08  21:45 Торино ... Аталанта 5.4 4.05 1.6
22.08  19:30 Удинезе ... Ювентус 7.5 4 1.5
22.08  19:30 Болонья ... Салернитана 1.65 4.2 5
22.08  21:45 Рома ... Фиорентина 1.8 3.8 4.4
22.08  21:45 Наполи ... Венеция 1.25 6.5 10.5
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