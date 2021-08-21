Голы новичков Чалханоглу и Джеко помогли «Интеру» разгромить «Дженоа»

«Интер» уверенно начал новый сезон. В домашнем матче с «Дженоа» всё было решено уже на первых минутах. Новичок «нерадзурри» Хакан Чалханоглу подал угловой удар, и Милан Шкриньяр метко пробил, а вскоре турок уже сам забил со средней дистанции.
В концовке Николо Барелла был первым на мяче после сэйва голкипера и позволил забить Артуро Видалю. А точку поставил еще один новичок, Эдин Джеко, замкнув головой навес из глубины поля - 4:0.
Протокол игры
|Интер Милан
|4:0
|Дженоа
|(1:0) Шкриньяр Милан 6'
|(2:0) Чалханоглу Хакан 14'
|(3:0) Видаль Артуро 74'
|(4:0) Джеко Эдин 88'
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро 84' ( Дюмфрис Дензел ( 84') • Дармиан Маттео • Барелла Николо 77' ( Сатриано Мартин ( 77') • Брозович Марсело • Чалханоглу Хакан 77' ( Весино Матиас ( 77' ) • 78'Перишич Иван 69' ( Димарко Федерико ( 69') • Сенси Стефано 69' ( Видаль Артуро ( 69') • Джеко Эдин
Запасные: Кордац Алекс • Пинамонти Андреа • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Агум Люсьен • Раду Йонуц • Коларов Александар
Сиригу Сальваторе • Бираски Давиде 46' ( Бьянки Флавио ( 46') • Ванхесден Зиньо • Кришито Доменико • 2'Стураро Стефано 66' 71' ( Мелегони Филиппо ( 71') • Ровелла Николо • Бадель Милан • Андреа Камбиасо 46' ( Сабелли Стефано ( 46') • Эрнани Азеведо • Yayah Kallon 54' ( Фавилли Андреа ( 54') • Пандев Горан
Запасные: Экубан Калеб • Ебонгуе Стив-Майк • Агудело Кевин • Букса Александр • Мазиелло Андреа • Портанова Маноло • Маркетти Федерико
21 августа. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).