Йович может продолжить карьеру в «Интере»

Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в «Интер», передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что стороны ведут переговоры по поводу аренды игрока.

В мадридском клубе не рассчитывают на нападающего и готовы отпустить его в другой клуб. «Интер» ищет нападающего на замену ушедшему Ромелу Лукаку и готов взять серба в аренду на сезон 2021/22.

Напомним, что Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» в 2019 году за 63 миллиона евро, однако не сумел закрепиться в основном составе «сливочных». Его контракт с мадридским клубом действует до середины 2025 года.

Также ранее «Интер» объявил о переходе Эдина Джеко из «Ромы» на правах свободного агента.