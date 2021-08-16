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Италия. Серия А

Йович может продолжить карьеру в «Интере»

16 Августа 2021 • 12:49 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
1.32 5.00 10.00
21.08 19:30
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Нападающий «Реала» Лука Йович может перейти в «Интер», передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что стороны ведут переговоры по поводу аренды игрока.

В мадридском клубе не рассчитывают на нападающего и готовы отпустить его в другой клуб. «Интер» ищет нападающего на замену ушедшему Ромелу Лукаку и готов взять серба в аренду на сезон 2021/22.

Напомним, что Йович перешел в «Реал» из «Айнтрахта» в 2019 году за 63 миллиона евро, однако не сумел закрепиться в основном составе «сливочных». Его контракт с мадридским клубом действует до середины 2025 года.

Также ранее «Интер» объявил о переходе Эдина Джеко из «Ромы» на правах свободного агента.

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Реал Мадрид Интер Милан Лука Йович Трансферы футбола - лето 2021
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