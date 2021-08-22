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Италия. Серия А

Чалханоглу: «Легко играть с топ-футболистами»

22 Августа 2021 • 17:48 Комментировать
Интер Милан
4:0
Дженоа
окончен
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Летний новобранец «Интера» Хакан Чалханоглу поделился эмоциями после лёгкой победы над «Дженоа» в первом туре Серии А (4:0).

Турецкий полузащитник помог миланцам быстро повести в счёте 2:0, отличившись ещё по ходу первого тайма голом и ассистом.

«Сохранял спокойствие, понимая, какие у фанатов ожидания от нас. Мы работали на протяжении полутора месяцев, чтобы быть подготовленными к сезону. Отлично начали игру и добились закономерной победы.

У нас замечательный подбор игроков. Легко играть с топ-футболистами. Наслаждались своим выступлением против генуэзцев», - сообщил в эфире DAZN Чалханоглу.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Дженоа Хакан Чалханоглу
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