«Интер» и Наингголан близки к расторжению контракта

Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан в скором времени может покинуть ряды чемпионов Италии.

«Интер» заинтересован в прекращении сотрудничества со своим 33-летним хавбэком. Стороны уже вступили в переговоры, надеясь договориться о полюбовном расторжении контракта. В случае, если клубу удастся ударить по рукам с игроком, тот сможет отправиться в самостоятельное плавание, сообщает Николо Скира.

Добавим, что услуги бывшего футболиста сборной Бельгии интересны чемпиону турецкой Суперлиги – «Бешикташу». Стамбульцы готовы предложить Наингголану двухлетний контракт с окладом в 2,5 миллиона евро.

В прошлом сезоне бельгийский полузащитник выступал за «Кальяри» по условиям аренды и забил за островитян один гол в 26 матчах Серии А.