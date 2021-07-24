«Интер» и Наингголан близки к расторжению контракта

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24 Июля 2021, 22:08,
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Бельгийский полузащитник Раджа Наингголан в скором времени может покинуть ряды чемпионов Италии.
«Интер» заинтересован в прекращении сотрудничества со своим 33-летним хавбэком. Стороны уже вступили в переговоры, надеясь договориться о полюбовном расторжении контракта. В случае, если клубу удастся ударить по рукам с игроком, тот сможет отправиться в самостоятельное плавание, сообщает Николо Скира.
Добавим, что услуги бывшего футболиста сборной Бельгии интересны чемпиону турецкой Суперлиги – «Бешикташу». Стамбульцы готовы предложить Наингголану двухлетний контракт с окладом в 2,5 миллиона евро.
В прошлом сезоне бельгийский полузащитник выступал за «Кальяри» по условиям аренды и забил за островитян один гол в 26 матчах Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Интер Милан, Раджа Наингголан