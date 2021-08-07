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Италия. Серия А

Милито предупредил «Интер», рассказав о силе главных конкурентов по чемпионату

07 Августа 2021 • 17:59 Комментировать
Интер Милан
...
Дженоа
21.08 19:30
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Бывший нападающий миланского «Интера» Диего Милито предупредил «нерадзурри», рассказав о силе главных соперников в гонке за чемпионским титулом Серии А.

«Для «Интера» «Ювентус» будет тяжелым соперником, тем более, после возвращения Массимилиано Аллегри (главного тренера)», - сказал Милито в интервью Football Italia.

«Против «Ромы» Жозе Моуринью будет сложно играть, не то, чтобы выигрывать. «Милан» начал новый сезон с ещё большими амбициями, у «Наполи» новый тренер, а «Аталанта» играет в проверенный футбол с энтузиазмом», - добавил Диего Милито.

Диего Милито выступал за «Интер» с 2009 по 2014 год и выигрывал с командой требл в 2010. В настоящее время Милито занимает должность спортивного директора в аргентинском «Расинге Авельянеда».

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