«Интер» сделал выгодное предложение защитнику ПСВ

Защитник ПСВ Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в «Интере», передаёт журналист Николо Скира. Сообщается, что руководство миланского клуба уже связалось с агентом игрока, чтобы обсудить возможный трансфер.

Как отмечает источник, «Интер» готов предложить за игрока 15 миллионов евро. Самому футболисту будет предложен контракт до 2026 года.

Напомним, что Дюмфрис перешёл в ПСВ из «Херенвена» в 2018 году за 5,5 миллионов евро. За это время он сыграл 116 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 20 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Интера» Ромелу Лукаку уже проходит медосмотр перед переходом в «Челси».