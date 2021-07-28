Ориали уходит с поста технического директора «Интера»

Технический директор миланского «Интера» Габриэле Ориали покидает свой пост, сообщает Football Italia. Бывший полузащитник «нерадзурри» был очень близок с Антонио Конте. Однако после его недавнего ухода из клуба поводов оставаться у Ориали больше нет.

В «Интере» пока не собираются искать ему прямую замену. Обязанности Ориали возьмут на себя директор Беппе Маротта и вице-президент Хавьер Дзанетти. Официальное подтверждение ожидается в ближайшие дни.

Стоит добавить, что этим летом Габриэле Ориали входил в штаб Роберто Манчини на победном для сборной Италии чемпионате Европы.