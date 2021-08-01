Новоиспеченный чемпион Серии А «Интер», который летом проводит чуть ли не распродажу состава из-за финансовых проблем, не исключает возможности ухода форварда Лаутаро Мартинеса. Впрочем, итальянцы подняли ценник на аргентинца, что может отпугнуть потенциальных покупателей.

Слухи по поводу нападающего появились после того, как у игрока поменялся агент, запросивший у руководства заоблачные условия для нового контракта. В связи с этим клуб готов отпустить Лаутаро за сумму не менее 80 миллионов евро.

Как сообщает журналист Николо Скира, «Интер» совсем недавно отклонил предложение испанского «Атлетико». По его словам, мадридцы готовы были заплатить за 23-летнего футболиста 50 миллионов евро, в стоимость входил первоначальный взнос в 40 миллионов, а остальное – в качестве бонусов.

Ранее по Мартинесу не сумел договориться и лондонский «Арсенал».