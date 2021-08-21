​Маротта высказался о будущем Лаутаро Мартинеса

«Интер» в стартовом матче сезона в Серии А разгромил «Дженоа» со счётом 4:0. Перед игрой генеральный директор миланского клуба высказался по поводу будущего форварда команды Лаутаро Мартинеса. В прессе регулярно появлялись слухи, связывающие аргентинца с разными клубами из других стран.

«Лаутаро прямо просил остаться в «Интере», несмотря на получение других выгодных предложений. Мы очень гордимся этим фактом. Лаутаро хочет показать себя чемпионом здесь, и мы рады, что он продолжит процесс роста в нашем клубе», - рассказал Маротта в эфире DAZN.

Напомним, что в прошлом сезоне «Интер» завоевал Скудетто.