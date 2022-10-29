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Альварес — о сорвавшемся переходе в «Челси»: «Я очень разочарован»

29 Октября 2022 • 15:57 Комментировать
Брайтон
2:0
Челси
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Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес высказался о сорвавшемся переходе в «Челси» минувшим летом.

Ранее сообщалось, что руководство лондонского клуба предлагало за «Альвареса» 50 миллионов евро.

25-летний мексиканец признался, что был очень разочарован срывом своего трансфера в «Челси», но выразил надежду, что однажды ему всё-таки удастся перейти в большой клуб.

«Я очень разочарован этим. Мы не ожидали, что «Челси» сделает ещё одно предложение в конце августа. Это была сложная ситуация. «Аякс» ничего не мог уже сделать», — цитирует Альвареса журналист Фабрицио Романо.

Действующий контракт Альвареса с «Аяксом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Мексики в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне опорный полузащитник провёл в составе амстердамской команды 16 матчей, отметившись в них одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аякс Эдсон Альварес
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