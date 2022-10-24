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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кулибали пропустил сегодняшнюю тренировку «Челси»

24 Октября 2022 • 14:43 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 3.00 X 3.40 2 2.35
29.10 17:00

Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали сегодня не тренировался с командой. Футболист страдает из-за травмы. Напомним, завтра в 19:45 по московскому времени «пенсионеры» встретятся на выезде с австрийским «РБ Зальцбургом».

Таким образом, Кулибали вряд ли сыграет в завтрашнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Сенегалец также не принял участие в последней игре Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед», которая закончилась вничью 1:1.

Кулибали перебрался в «Челси» этим летом из итальянского «Наполи». «Пенсионеры» заплатили за трансфер сенегальского защитника сумму в районе 38 миллионов евро.

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Челси Калиду Кулибали
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