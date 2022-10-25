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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Лофтус-Чик меня очень впечатляет»

25 Октября 2022 • 14:51 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 2.85 X 3.30 2 2.50
29.10 17:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер похвалил своего подопечного Рубена Лофтуса-Чика, который в нынешнем сезоне появлялся на поле во всех 11 матчах «пенсионеров» в рамках Английской премьер-лиги.

«Лофтус-Чик меня очень впечатляет. Это касается как его игры на поле, так и поведения за его пределами. Он очень усердно тренируется. Его качества сразу бросаются в глаза», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Лофтус-Чик может сыграть как в центре поля, так и на правом фланге на позиции вингбека или вингера. Англичанин является воспитанником «Челси» и за всё время выиграл с клубом уже два чемпионских титула Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рубен Лофтус-Чик Грэм Поттер
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