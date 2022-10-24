Макаллистер и «Брайтон» договорились о продлении контракта

Футбольный клуб «Брайтон» и 23-летний аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер договорились о продлении контракта. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Новое трудовое соглашение будет действовать до июня 2025 года с возможностью продления на ещё один год.

На текущий момент «Брайтон» с 15 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Макаллистер выступает за английский клуб с 2019 года. За это время он 74 раза выходил на поле и сумел отметиться десятью забитыми мячами.

Также футболист является игроком своей национальной сборной и имеет шансы принять участие на чемпионате мира – 2022 в Катаре.