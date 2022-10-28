Поттер: Большинство людей из «Брайтона» меня поддерживают

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от предстоящего матча 14-го тура АПЛ с «Брайтоном».

Поттер сказал Sky Sports, что он не переживает из-за поездки в Брайтон, потому что многие люди, с которыми он вел диалог, поддерживают его и благодарны за работу. Предложение работать в «Челси» было таким, от которого не отказываются, добавил наставник.

Лондонский клуб занимает пятое место в турнирной таблице английской премьер-лиги, имея в своем активе 21 очко за 11 матчей, а бывшая команда Поттера располагается на девятой строчке, набрав 15 баллов.

«Челси» встретится с «Брайтоном» в гостях, игра состоится завтра, 29 октября, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по московскому времени.