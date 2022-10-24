Аспиликуэта: «Очень грустно, что у нас много травм»

Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта высказался по поводу кадровых проблем своей команды. Напомним, в лазарете «пенсионеров» в данный момент пребывают Уэсли Фофана, Калиду Кулибали, Рис Джеймс и Нголо Канте.

«Это очень тяжело и грустно. Футболисты хотят поехать на чемпионат мира, но у нас есть насыщенный календарь, в котором мы обязаны по максимуму выкладываться за клубы», – цитирует Аспиликуэту официальный сайт «Челси».

Завтра «Челси» предстоит сыграть на выезде в Лиге чемпионов против «РБ Зальцбурга». Команда Грэма Поттера может решить вопросы с выходом из группы в случае победы.