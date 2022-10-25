Лофтус-Чик: «Никогда не играл за «Челси» настолько регулярно, как сейчас»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик рад, что получает стабильную игровую практику в команде под руководством Грэма Поттера. Напомним, англичанин в начале сентября сменил на посту главного тренера Томаса Тухеля, который тоже частенько ставил Рубена в основной состав.

«Никогда не играл за «Челси» настолько регулярно, как сейчас. Это отличная новость. Я прекрасно себя чувствую и пытаюсь извлечь как можно больше позитивных моментов», – сказал Лофтус-Чик на пресс-конференции в преддверии матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «РБ Зальцбурга».

Лофтус-Чик появлялся на поле в каждом из 11 матчей «Челси» в этом сезоне чемпионата Англии.