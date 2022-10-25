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Альварес всё ещё интересен «Челси», но «Аякс» хочет сохранить его до конца сезона

25 Октября 2022 • 09:51 Комментировать
Брайтон
...
Челси
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29.10 17:00

Полузащитник амстердамского «Аякса» Эдсон Альварес остаётся на радаре у лондонского «Челси». Напомним, «пенсионеры» в последние дни летнего трансферного окна хотели приобрести мексиканца, но «Аякс» не стал отпускать своего футболиста.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «Челси» зимой вновь попробует заполучить у «Аякса» Альвареса. Шансы на успех куда выше, чем летом, но при этом амстердамский клуб намерен сохранить мексиканца до конца сезона.

Ранее ходили слухи, что Альварес также интересен каталонской «Барселоне», но испанский клуб намерен заняться трансфером футболиста следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аякс Эдсон Альварес
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