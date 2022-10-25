Руководство «Челси» сделало первую попытку к подписанию нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

По информации Daily Mail, итальянский клуб получил предложение в размере 65 миллионов евро за своего лидера. Сообщается, что боссы неаполитанцев решили взять время на раздумье. Соглашение форварда с текущим клубом рассчитано до 2025 года.

Напомним, что ранее появилась информация о приоритете подписания Осимхена для нового тренера «аристократов» Грэма Поттера. В текущей кампании на счету нападающего девять матчей, в которых он забил пять голов.

