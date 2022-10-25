Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» предложил 65 миллионов евро за Осимхена слухи

25 Октября 2022 • 22:16 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 2.85 X 3.30 2 2.50
29.10 17:00

Руководство «Челси» сделало первую попытку к подписанию нигерийского нападающего «Наполи» Виктора Осимхена.

По информации Daily Mail, итальянский клуб получил предложение в размере 65 миллионов евро за своего лидера. Сообщается, что боссы неаполитанцев решили взять время на раздумье. Соглашение форварда с текущим клубом рассчитано до 2025 года.

Напомним, что ранее появилась информация о приоритете подписания Осимхена для нового тренера «аристократов» Грэма Поттера. В текущей кампании на счету нападающего девять матчей, в которых он забил пять голов.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Виктор Осимхен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Октября
22:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 65 миллионов евро за Осимхена слухи
19:39 · Англия. Премьер-лига
​Клинсманн высказался о будущем Кейна
19:27 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган оценил вклад Холанна в игру «Манчестер Сити»
17:59 · Англия. Премьер-лига
​Роналду отказался раскрыть следователям информацию о своей зарплате
17:43 · Англия. Премьер-лига
​Эмери: Дело не в том, что «Астон Вилла» лучше «Вильярреала»
17:29 · Англия. Премьер-лига
​Роналду и тен Хаг уладили разногласия
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» выбрал между Леау и Роналду 1 слухи
15:40 · Англия. Премьер-лига
Роналду возобновил тренировки в общей группе «МЮ»
15:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл замену Роналду
14:59 · Англия. Премьер-лига
Агуэро: «Однажды Гвардиола посадил меня в запас за то, что я стал слишком толстым»
14:55 · Англия. Премьер-лига
​Фердинанд: «Санчо потерял чванство»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Лофтус-Чик меня очень впечатляет»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Каземиро – наш сторожевой пёс в центре»
13:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» уверен, что сохранит Кейна
13:11 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» сбавил интерес к топ-полузащитнику «Челси»
Все новости
Рекомендуем