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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Хаверц – невероятно талантливый игрок»

26 Октября 2022 • 09:14 Комментировать
Брайтон
...
Челси
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29.10 17:00

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер похвалил своего подопечного Кая Хаверца, который вчера своим победным голом в ворота «РБ Зальцбурга» гарантировал «пенсионерам» выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

«Хаверц – невероятно талантливый футболист. Он забил потрясающий гол, который сполна отражает те топ-качества, которые у него есть. Я действительно доволен тем, что Кай играет в моей команде», – заявил Поттер на пресс-конференции после матча.

Напомним, вчерашняя победа «Милана» над загребским «Динамо» гарантировала «Челси» выход из группы с первого места. В АПЛ команда располагается на четвёртой строчке с отрывом в одно очко от «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Грэм Поттер Кай Хаверц
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