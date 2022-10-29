Рулевой «Челси» Грэм Поттер, по данным источника, не поладил с одним из футболистов своей команды.

В субботнем матче Английской премьер-лиги «Челси» потерпел крупное поражение от «Брайтона» (1:4), из которого менее двух месяцев назад и пришёл Поттер. Как утверждает журналист Мэтт Лоу, после неудачи вопросы к наставнику возникли у вингера Кристиана Пулишича, в грубой форме высказавшего претензии в адрес специалиста и получившего от того жёсткий ответ.

«Челси» занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата с 21 набранным очком после 12 туров. Уже в воскресенье лондонцев может обогнать «Манчестер Юнайтед», принимающий на своём поле «Вест Хэм».