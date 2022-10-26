«Челси» согласовал трансфер Нкунку

Лондонский «Челси» согласовал трансфер нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку. По информации от итальянского журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» достигли полного соглашения с игроком и клубом по поводу перехода, который состоится летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Нкунку уже прошёл медосмотр для трансфера в «Челси» этим летом. Кристофер согласен перейти в стан «пенсионеров», так как мечтает выступать в Английской премьер-лиге.

В этом сезоне Нкунку отметился 8 голами в 11 матчах немецкой Бундеслиги. Также на счету футболиста два гола в Лиге чемпионов, один из которых был забит вчера в ворота мадридского «Реала».