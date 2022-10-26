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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» согласовал трансфер Нкунку

26 Октября 2022 • 15:46 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Байер Л
29.10 16:30

Лондонский «Челси» согласовал трансфер нападающего «РБ Лейпцига» Кристофера Нкунку. По информации от итальянского журналиста Фабрицио Романо, «пенсионеры» достигли полного соглашения с игроком и клубом по поводу перехода, который состоится летом 2023 года.

Ранее сообщалось, что Нкунку уже прошёл медосмотр для трансфера в «Челси» этим летом. Кристофер согласен перейти в стан «пенсионеров», так как мечтает выступать в Английской премьер-лиге.

В этом сезоне Нкунку отметился 8 голами в 11 матчах немецкой Бундеслиги. Также на счету футболиста два гола в Лиге чемпионов, один из которых был забит вчера в ворота мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАЙЕР Л
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