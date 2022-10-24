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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фримпонг интересен многим топ-клубам

24 Октября 2022 • 13:40 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Байер Л
29.10 16:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Джереми Фримпонг попал в сферу интересов многих европейских топ-клубов. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Контракт футболиста с леверкузенским «Байером» истекает летом 2025 года. Сообщается, что среди претендентов на Фримпонга есть «Манчестер Юнайтед». Недавно полузащитник попал в расширенный список сборной Голландии на чемпионат мира в Катаре.

В этом сезоне на счету 21-летнего Фримпонга 5 голов в чемпионате Германии. В прошлом кампании футболист записал на свой счёт один забитый мяч и 6 результативных передач в Бундеслиге.

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Джереми Фримпонг
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАЙЕР Л
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