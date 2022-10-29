Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» уверенно одолел «Байер»

29 Октября 2022 • 18:26 Комментировать
РБ Лейпциг
2:0
Байер Л
окончен

Участники Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» и «Байер» встретились в 12-м туре Бундеслиги. Гости ничем не впечатлили и лишь дважды пробили в сторону ворот. Соперник был гораздо активнее впереди и отметился двумя мячами Кристофера Нкунку и Тимо Вернера.

«РБ Лейпциг» уже пятый, в то же время леверкузенцы - третьи с конца.

Протокол игры  
РБ Лейпциг2:0Байер Л
(1:0) Нкунку Кристофер32'  
(2:0) Вернер Тимо83'  
Нюланд ЭрьянСимакан Мохамед 46' (Гвардиол Йошко ( 46') Орбан ВиллиДиалло Абду  76'Раум Давид 71' (Хальстенберг Марсель ( 71') Хенрихс Бенджамин  86'Кампль Кевин  35' 46' (Айдара Амаду ( 46') Шлагер КсаверСобослаи Доминик 71' (Ольмо Дани ( 71') Вернер ТимоНкунку Кристофер 84' (Андре Силва ( 84')
Запасные: Никкиш ЙонасНовоа УгоФорсберг Эмиль
Градецки ЛукашТа ДжонатанТапсоба Эдмон  26'Инкапье Пьеро  31'Фосу-Менса Тимоти 54' (Фримпонг Жереми ( 54') Андрих Роберт  60'Амири Надим 65' (Баккер Митчел ( 65') Синкгравен Дэйли 65' (Паласиос Эксекиэль ( 65') Диаби МуссаГложек Адам 65' (Шик Патрик ( 65') Адли Амин 77' (Хадсон-Одои Каллум ( 77')
Запасные: Паулиньо ЖозеВирц ФлорианЛунёв АндрейДемирбай КеремКоссуну Одилон
29 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

Видео

Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Тимо Вернера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
2:0. Гол Тимо Вернера (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Кристофера Нкунку (видео). Чемпионат Германии. Футбол
1:0. Гол Кристофера Нкунку (видео). Чемпионат Германии. Футбол

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпци
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вольфсбург Вольфсбург
Бохум Бохум
4
0
1.83 3.90 4.20
Видео
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Байер Л Байер Л
2
0
1.92 3.90 3.80
Видео
Окончен
Бавария Бавария
Майнц Майнц
6
2
1.28 6.60 9.20
Видео
Окончен
Штуттгарт Штуттгарт
Аугсбург Аугсбург
2
1
2.47 3.45 2.90
Видео
29.10.22 в 19:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Боруссия Д Боруссия Д
3.35 3.90 2.07
Видео
30.10.22 в 17:30
Унион Берлин Унион Берлин
Боруссия М Боруссия М
2.17 3.70 3.20
Видео
30.10.22 в 19:30
Шальке 04 Шальке 04
Фрайбург Фрайбург
4.30 3.85 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Октября
19:00 · Германия. Бундеслига
«Айнтрахт» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:29 · Германия. Бундеслига
«Штуттгарт» на 90-й минуте дожал «Аугсбург»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Вольфсбург» забил 4 мяча «Бохуму»
18:26 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» уверенно одолел «Байер»
18:25 · Германия. Бундеслига
«Бавария» забила 6 мячей «Майнцу» и вышла в лидеры Бундеслиги
17:53 · Германия. Бундеслига
​«Атлетико» не продал Фелиша европейскому гранду за 100 млн евро 3
17:06 · Германия. Бундеслига
Рани Хедира может стать футболистом «Барселоны» слухи
16:31 · Германия. Бундеслига
Линдстрём может перейти в «РБ Лейпциг» или дортмундскую «Боруссию» слухи
16:00 · Германия. Бундеслига
«Бавария» - «Майнц»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:2
15:34 · Англия. Премьер-лига
​Гюндоган может оказаться в Серии А
14:59 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» может заработать деньги на голах Левандовски – раскрыты условия слухи
11:16 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Очень рад, что Алле вернулся к тренировкам»
11:02 · Германия. Бундеслига
Сага с Мбаппе завершена для «Реала», главная цель клуба – Беллингем 5
10:27 · Германия. Бундеслига
Сёмин считает, что Черчесов может возглавить клуб из Бундеслиги
10:25 · Англия. Премьер-лига
Гакпо на прошлой неделе просматривали скауты четырёх европейских грандов
Все новости
Рекомендуем