«РБ Лейпциг» уверенно одолел «Байер»

Участники Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» и «Байер» встретились в 12-м туре Бундеслиги. Гости ничем не впечатлили и лишь дважды пробили в сторону ворот. Соперник был гораздо активнее впереди и отметился двумя мячами Кристофера Нкунку и Тимо Вернера.
«РБ Лейпциг» уже пятый, в то же время леверкузенцы - третьи с конца.
Протокол игры
|(1:0) Нкунку Кристофер32'
|(2:0) Вернер Тимо83'
Нюланд Эрьян•Симакан Мохамед46' (Гвардиол Йошко (46') •Орбан Вилли•Диалло Абду• 76'Раум Давид71' (Хальстенберг Марсель (71') •Хенрихс Бенджамин• 86'Кампль Кевин 35'46' (Айдара Амаду (46') •Шлагер Ксавер•Собослаи Доминик71' (Ольмо Дани (71') •Вернер Тимо•Нкунку Кристофер84' (Андре Силва (84')
Запасные: Никкиш Йонас•Новоа Уго•Форсберг Эмиль
Градецки Лукаш•Та Джонатан•Тапсоба Эдмон• 26'Инкапье Пьеро• 31'Фосу-Менса Тимоти54' (Фримпонг Жереми (54') •Андрих Роберт• 60'Амири Надим65' (Баккер Митчел (65') •Синкгравен Дэйли65' (Паласиос Эксекиэль (65') •Диаби Мусса•Гложек Адам65' (Шик Патрик (65') •Адли Амин77' (Хадсон-Одои Каллум (77')
29 октября. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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