«РБ Лейпциг» уверенно одолел «Байер»

Участники Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» и «Байер» встретились в 12-м туре Бундеслиги. Гости ничем не впечатлили и лишь дважды пробили в сторону ворот. Соперник был гораздо активнее впереди и отметился двумя мячами Кристофера Нкунку и Тимо Вернера.

«РБ Лейпциг» уже пятый, в то же время леверкузенцы - третьи с конца.

Видео