«Челси» готов составить конкуренцию «МЮ» в борьбе за молодого таланта из «Байера»

Лондонский «Челси» нацелился на защитника леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонга. По информации от журналиста Жака Тальбо в социальных сетях, «пенсионеры» готовы составить конкуренцию «Манчестер Юнайтед» в борьбе за футболиста.

Фримпонг очень бодро начал сезон, отметившись 5 голами в 11 турах немецкой Бундеслиги. Жереми является одним из лидеров атаки «Байера», который сейчас испытывает игровой кризис и идёт в одном очке от зоны вылета.

Сам Фримпонг ранее давал интервью, в котором заявлял, что мечтает однажды перейти в «Челси». Пока неизвестно, сколько «Байер» запросит за 21-летнего голландца.