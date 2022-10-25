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Чемпионат Германии. Бундеслига

Анчелотти: «Отдых для Винисиуса? Нет, он начнёт матч в старте»

25 Октября 2022 • 10:20 Комментировать (1)
РБ Лейпциг
...
Байер Л
29.10 16:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник команды Винисиус Жуниор начнёт предстоящий матч с «РБ Лейпцигом» в стартовом составе. По словам тренера, бразилец не нуждается в отдыхе.

«Отдых для Винисиуса? Нет, он начнёт матч с «РБ Лейпцигом» в стартовом составе», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем.

В этом сезоне Винисиус отметился пятью голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. В голосовании за «Золотой мяч» бразилец занял седьмое место, что некоторые представители «Реала» сочли несправедливым.

В случае сегодняшней победы «Реал» гарантирует себе выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти РБ Лейпциг Винисиус Жуниор
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РБ ЛЕЙПЦИГ БАЙЕР Л
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Комментарии (1)
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NOBODY
25 Октября 2022 в 11:11
тренер промолчал о том, что у Вини в ж... батарейки дюраселл))) ему не нужны ни отдых, ни восстановления )))) шучу конечно, я очень рад за Вини, только бы он перестал выпендриваться и симулировать....когда он не делает этого = он прекрасный игрок!!!
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