Анчелотти: «Отдых для Винисиуса? Нет, он начнёт матч в старте»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подтвердил, что полузащитник команды Винисиус Жуниор начнёт предстоящий матч с «РБ Лейпцигом» в стартовом составе. По словам тренера, бразилец не нуждается в отдыхе.

«Отдых для Винисиуса? Нет, он начнёт матч с «РБ Лейпцигом» в стартовом составе», – заявил Анчелотти на пресс-конференции перед матчем.

В этом сезоне Винисиус отметился пятью голами и тремя результативными передачами в чемпионате Испании. В голосовании за «Золотой мяч» бразилец занял седьмое место, что некоторые представители «Реала» сочли несправедливым.

В случае сегодняшней победы «Реал» гарантирует себе выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов.