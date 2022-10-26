Шик может оказаться в английском топ-клубе

Нападающий леверкузенского «Байера» Патрик Шик в будущем может оказаться в английском топ-клубе. По информации от журналиста Фабрицио Романо, за футболистом сборной Чехии пристально следит «Манчестер Юнайтед».

Если верить источнику, нападающий находился в шорт-листе «красных дьяволов» ещё с того момента, когда команду возглавлял Ральф Рангник. После ухода австрийца руководство отказалось от кандидатуры Шика, который в прошлом сезоне забил 24 гола в Бундеслиге.

Пока неизвестно, в какое трансферное окно «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести чеха. Пока никаких контактов между клубами не было.