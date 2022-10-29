Галлахер начнёт матч с «Брайтоном» в основе

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер начнёт матч 13 тура Английской премьер-лиги с «Брайтоном» в основном составе. Об этом сообщает в социальных сетях близкий к «Челси» источник Натан Гиссинг.

Таким образом, Галлахер второй раз подряд появится в стартовом составе своей команды. Ранее полузащитник вышел в основе на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «РБ Зальцбурга».

В прошлом сезоне Галлахер выступал на правах аренды за «Кристал Пэлас», где отметился 8 голами и тремя результативными передачами в АПЛ. На счету англичанина в этом розыгрыше чемпионата всего один гол, который был забит как раз в ворота «Кристал Пэлас».