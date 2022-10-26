Жоржиньо: «Постоянно шучу над Ковачичем и говорю ему не бить, но в этот раз у него получился шикарный гол»

Полузащитник «Челси» Жоржиньо оценил гол своего партнёра по команде Матео Ковачича в матче Лиги чемпионов против «РБ Зальцбурга». Этот мяч стал для хорвата первым в нынешнем сезоне во всех турнирах.

«Постоянно шучу над Ковачичем и говорю ему не бить, ведь он часто отправляет мяч на трибуны, но в этот раз у него получился шикарный гол. Честно говоря, я не мог в это поверить», – сказал Жоржиньо в интервью после матча.

Ковачич выступает за «Челси» с 2018 года, когда перебрался в команду из мадридского «Реала». С тех пор хорват отыграл за «пенсионеров» 4 сезона и выиграл Лигу Европы и Лигу чемпионов.