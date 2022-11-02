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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Брайтон» подписал аргентинского таланта Буонанотте

02 Ноября 2022 • 20:46 Комментировать
Брайтон
4:1
Челси
окончен

Руководство «Брайтона» оформило сделку по приобретению 17-летнего аргентинца Факундо Буонанотте из «Росарио Сентраль».

По информации с официального сайта южноамериканского клуба, сумма трансфера составила около 12 миллионов евро. Контракт молодого игрока рассчитан на следующие четыре года с возможностью продлению ещё на один сезон.

В составе середняка аргентинской лиги Буонанотте провёл 24 встречи чемпионата, забив четыре мяча при двух результативных передачах. Хавбек уже заигран за национальную команду Аргентины, проведя три матча за состав до 20 лет.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Росарио Сентраль Брайтон Факундо Буонанотте
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