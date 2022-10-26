«Челси» продолжает вести переговоры с Жоржиньо по новому контракту

Лондонский «Челси» продолжает вести переговоры со своим полузащитником Жоржиньо относительно нового контракта. По информации от журналиста Relevo Маттео Моретто, руководство клуба постоянно находится на контакте с итальянцем, обсуждая с ним условия нового соглашения.

Ранее сообщалось, что Жоржиньо хочет зарабатывать в «Челси» около 180 тысяч евро в неделю. Такой оклад по новому контракту получает капитан команды Сесар Аспиликуэта, который летом подписал двухлетнее соглашения.

Напомним, Жоржиньо перебрался в «Челси» летом 2018 года из «Наполи» и с тех пор выиграл с командой Лигу Европы и Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне Жоржиньо был признан лучшим футболистом Европы по версии УЕФА.