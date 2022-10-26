Гимараэс заинтересовал английский топ-клуб

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс заинтересовал топ-клуб Английской премьер-лиги. По информации от Goal Brazil, хавбек попал на радары лондонского «Челси», который следующим летом как раз хочет приобрести парочку полузащитников на замену Жоржиньо и Нголо Канте. Напомним, у обоих игроков в конце сезона заканчиваются контракты.

Гимараэс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. С тех пор бразилец сумел произвести отличное впечатление и заинтересовать многие топ-клубы, среди которых также числится имя мадридского «Реала».

Перед тем, как оказаться в «Ньюкасле», Гимараэс мог перейти в лондонский «Арсенал», но «канониры» отказались платить «Лиону» требуемую сумму трансфера.