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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гимараэс заинтересовал английский топ-клуб

26 Октября 2022 • 09:57 Комментировать
Брайтон
...
Челси
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29.10 17:00

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс заинтересовал топ-клуб Английской премьер-лиги. По информации от Goal Brazil, хавбек попал на радары лондонского «Челси», который следующим летом как раз хочет приобрести парочку полузащитников на замену Жоржиньо и Нголо Канте. Напомним, у обоих игроков в конце сезона заканчиваются контракты.

Гимараэс выступает за «Ньюкасл» с января 2022 года. С тех пор бразилец сумел произвести отличное впечатление и заинтересовать многие топ-клубы, среди которых также числится имя мадридского «Реала».

Перед тем, как оказаться в «Ньюкасле», Гимараэс мог перейти в лондонский «Арсенал», но «канониры» отказались платить «Лиону» требуемую сумму трансфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Бруно Гимараэс
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БРАЙТОН ЧЕЛСИ
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