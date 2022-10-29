Альварес: «Очень расстроен, что трансфер в «Челси» не состоялся»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Эдсон Альварес прокомментировал свой несостоявшийся летний трансфер в лондонский «Челси». Напомним, «пенсионеры» хотели приобрести мексиканца в дедлайн, но нидерландский клуб не отпустил своего хавбека.

«Очень расстроен, что трансфер в «Челси» так и не состоялся. Мы не ожидали, что «Челси» сделает предложение в конце августа. «Аякс» ничего не мог поделать. Тем не менее, я всё ещё убеждён, что большой клуб однажды снова придёт за мной», – цитирует Альвареса ESPN.

Напомним, «Аякс» летом лишился сразу нескольких лидеров: Лисандро Мартинеса, Себастьяна Алле, Антони, Нуссера Мазрауи и Райана Гравенберха.