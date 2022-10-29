«Челси» был разгромлен в матче с бывшей командой Поттера

В 14-м туре Премьер-лиги Грэм Поттер во главе «Челси» вернулся на стадион «Брайтона», и «чайки» шокировали соперника. Уже в дебюте Тьяго Силва дважды выносил мяч с ленточки. А в следующей быстрой атаке Леандро Троссар обыграл голкипера и поразил цель. Вскоре забили лондонцы, но в свои ворота. После подачи углового Рубен Лофтус-Чик коленом неудачно срезал мяч. Мойсес Кайседо мог делать счет разгромным, но штанга. Все же результат стал 3:0, но после очередного автогола. Трево Чалоба неудачно прервал прострел. Сразу после перерыва Кай Хаверц плотно пробил головой и отыграл один мяч - 3:1.
Протокол игры
|(1:0) Троссар Леандро5'
|(2:0) Лофтус-Чик Рубен14'
|(3:0) Чалоба Трево42'
|(4:1) Гросс Паскаль 90'
|48'Хаверц Кай (3:1)
Санчес Роберт•Гросс Паскаль•Уэбстер Адам•Данк Льюис•Эступиньян Первис•Макаллистер Алексис•Кайседо Мойсес•Марч Соломон•Лаллана Адам65' (Энсисо Хулио (65') • 83'Митома Каору73' (Лемпти Тарик (73') •Троссар Леандро87' (Сармиенто Джереми (87')
Аррисабалага Кепа46' (Менди Эдуар (46') •Чалоба Трево•Силва Тьяго•Кукурелья Марк64' (Чилуэлл Бен (64') •Пулишич Кристиан79' (Зиеш Хаким (79') •Стерлинг Рахим 50'63' (Обамеянг Пьер-Эмерик (63') •Лофтус-Чик Рубен•Ковачич Матео• 11'Галлахер Конор79' (Броя Армандо (79') •Маунт Мэйсон•Хаверц Кай
29 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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