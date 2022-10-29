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«Челси» был разгромлен в матче с бывшей командой Поттера

29 Октября 2022 • 18:53 Комментировать (1)
Брайтон
4:1
Челси
окончен

В 14-м туре Премьер-лиги Грэм Поттер во главе «Челси» вернулся на стадион «Брайтона», и «чайки» шокировали соперника. Уже в дебюте Тьяго Силва дважды выносил мяч с ленточки. А в следующей быстрой атаке Леандро Троссар обыграл голкипера и поразил цель. Вскоре забили лондонцы, но в свои ворота. После подачи углового Рубен Лофтус-Чик коленом неудачно срезал мяч. Мойсес Кайседо мог делать счет разгромным, но штанга. Все же результат стал 3:0, но после очередного автогола. Трево Чалоба неудачно прервал прострел. Сразу после перерыва Кай Хаверц плотно пробил головой и отыграл один мяч - 3:1.

Протокол игры  
Брайтон4:1Челси
(1:0) Троссар Леандро5'  
(2:0) Лофтус-Чик Рубен14'  
(3:0) Чалоба Трево42'  
(4:1) Гросс Паскаль 90' 48'Хаверц Кай (3:1)
Санчес РобертГросс ПаскальУэбстер АдамДанк ЛьюисЭступиньян ПервисМакаллистер АлексисКайседо МойсесМарч СоломонЛаллана Адам 65' (Энсисо Хулио ( 65'  83') Митома Каору 73' (Лемпти Тарик ( 73') Троссар Леандро 87' (Сармиенто Джереми ( 87')
Запасные: Моран ЭндрюГилмор БиллиСтил ДжейсонУндав ДенизТёрнс ЭдФарлонг Джеймс
Аррисабалага Кепа 46' (Менди Эдуар ( 46') Чалоба ТревоСилва ТьягоКукурелья Марк 64' (Чилуэлл Бен ( 64') Пулишич Кристиан 79' (Зиеш Хаким ( 79') Стерлинг Рахим  50' 63' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 63') Лофтус-Чик РубенКовачич Матео  11'Галлахер Конор 79' (Броя Армандо ( 79') Маунт МэйсонХаверц Кай
Запасные: Закария ДенисАспиликуэта СесарЖоржиньо IIХатчинсон Омари
29 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Грэм Поттер
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Комментарии (1)
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Gangsta City
29 Октября 2022 в 19:15
Дайте Челси еще 700 миллионов на трансферы. Они должны закрепиться хотя бы на 5 месте, чтобы выступать в Лиге Европы
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