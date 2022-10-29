«Челси» был разгромлен в матче с бывшей командой Поттера

В 14-м туре Премьер-лиги Грэм Поттер во главе «Челси» вернулся на стадион «Брайтона», и «чайки» шокировали соперника. Уже в дебюте Тьяго Силва дважды выносил мяч с ленточки. А в следующей быстрой атаке Леандро Троссар обыграл голкипера и поразил цель. Вскоре забили лондонцы, но в свои ворота. После подачи углового Рубен Лофтус-Чик коленом неудачно срезал мяч. Мойсес Кайседо мог делать счет разгромным, но штанга. Все же результат стал 3:0, но после очередного автогола. Трево Чалоба неудачно прервал прострел. Сразу после перерыва Кай Хаверц плотно пробил головой и отыграл один мяч - 3:1.