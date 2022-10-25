Поттер: «Кукурелья готов биться за клуб»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил состояние защитника Марка Кукурельи, который был заменён в первом тайме матча против «Манчестер Юнайтед» из-за тактических соображений.

«Он хорош, Марк готов играть и биться за клуб. Кукурелья очень стойкий футболист и хороший человек. Иногда, когда ты меняешь команду, всё идёт сразу очень хорошо, но бывают и такие случаи, когда происходит много взлётов и падений. Марк ещё покажет себя в футболке «Челси», – заявил Поттер на пресс-конференции в преддверии матча Лиги чемпионов с «РБ Зальцбургом».

Напомним, Кукурелья летом мог оказаться в «Манчестер Сити», но «горожане» отказались платить за него требуемую сумму «Брайтону».