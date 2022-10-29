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​«Мне не за что извиняться»: Поттер высказался о кричалке фанатов «Брайтона»

29 Октября 2022 • 19:49 Комментировать (1)
Брайтон
4:1
Челси
окончен

В субботу «Брайтон» на своём поле разгромил «Челси» со счётом 4:1. По ходу игры фанаты «чаек» оказывали давление на Грэма Поттера.

«Утром тебя уволят», - скандировали болельщики тренеру «Челси», который в сентябре перебрался в лондонский клуб как раз из «Брайтона».

После поражения Поттер высказался по поводу поведения фанатов «Брайтона».

«Мне не за что извиняться или просить прощения. Думаю, я хорошо поработал в «Брайтоне» и оставил команду в хорошем положении. Но люди имеют право на своё мнение», - сказал Поттер, чьи слова приводит BBC.

Теперь Грэм Поттер будет готовить «Челси» к игре Лиги чемпионов против «Динамо» из Загреба.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брайтон Грэм Поттер
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Октября 2022 в 20:06
А как ты думал... Бегающих цыган не любят.. Хе..
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