«Челси» объявил имя нового технического директора

Лондонский «Челси» официально объявил имя своего нового технического директора. Им стал Лоренс Стюарт, который до этого занимал аналогичный пост во французском «Монако». При этом в заявлении «пенсионеров» говорится, что специалист присоединиться к лондонскому клубу сразу, как только закончит выполнять обязанности в стане «монегасков».

Напомним, что техническим директором «Челси» до прихода новых владельцев был бывший голкипер клуба Петр Чех. после смены руководства он покинул команду и до сих пор остаётся без работы.

Также «Челси» продолжает поиски нового спортивного директора. Одним из кандидатов является Кристоф Вивелл, который ранее покинул свой пост в «РБ Лейпциге».