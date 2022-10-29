Джеймс: «Я не чувствую боли, но если ускорюсь, есть риск усугубить травму»

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс рассказал о своём состоянии после полученной травмы колена, которая ставит под сомнение его участие на чемпионате мира в Катаре в составе сборной Англии.

«Стараюсь оставаться позитивным, это всё, что я могу сейчас сделать. Я не чувствую боли, но если ускорюсь, есть риск усугубить травму. Каждый день я стараюсь делать всё возможное, чтобы поскорее вернуться на поле», – цитирует Джеймса журналист Фабрицио Романо.

На счету Джеймса в нынешнем сезоне один гол и одна результативная передача в Английской премьер-лиге. Столькими же голевыми действиями защитник отметился в Лиге чемпионов.