Поттер: «Специально выпустил Стерлинга на позиции латераля, чтобы он создавал ширину»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил, почему выпустил полузащитника Рахима Стерлинга на позиции латераля в матче против «РБ Зальцбурга» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Напомним, «пенсионеры» выиграли своих соперников 2:1 и оформили выход из группы с первого места.

«Специально выпустил Стерлинга на позиции латераля, чтобы он создавал ширину. Наши соперники оборонялись очень узко, поэтому я решил поставить Рахима именно на эту позицию», – заявил Поттер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, Стерлинг этим летом перешёл в «Челси» из «Манчестер Сити». На счету англичанина пока три гола и один ассист в чемпионате Англии.