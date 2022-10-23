Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заинтересован в переходе в «Челси».

Как недавно сообщили английские ресурсы, в январе лондонцы предпримут очередную попытку переманить в свои ряды 37-летнего португальца, с лета находящегося в поисках нового клуба. Форвард не слишком ладит с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом из-за нарушений дисциплины, и клуб, по слухам, готов отпустить своего самого высокооплачиваемого игрока, если получит предложения.

Согласно сведениям журналиста Кевина Палмера, ради перехода в «Челси» Роналду готов согласиться на менее выгодный с финансовой точки зрения контракт.