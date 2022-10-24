Де Дзерби: «Мне нравится Гилмор, я должен давать ему больше практики, но это сложно»

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби прокомментировал ситуацию с игровым временем полузащитника Билли Гилмора. Напомним, шотландец до сих пор провёл всего три матча в Английской премьер-лиге. Летом игрок перешёл в стан «чаек» из лондонского «Челси».

«Мне действительно нравится Гилмор. Я думаю, с нами он может добиться серьёзного прогресса. Но Кайседо и Мак Аллистер тоже являются важными игроками для нас. Нужно придумать, как дать ему больше практики, но это сложно», – заявил де Дзерби на пресс-конференции.

Напомним, де Дзерби ранее возглавлял донецкий «Шахтёр». «Брайтон» сейчас идёт на девятом месте в Английской премьер-лиге.