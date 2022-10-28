​У Кепы самый высокий процент сэйвов в АПЛ

Английская премьер-лига собрала в инфографику статистику вратарей по проценту совершённых сэйвов в этом сезоне. На первом месте оказался страж ворот «Челси» Кепа Аррисабалага. Его показатель – 91,3%.

На второй строчке располагается Ник Поуп из «Ньюкасла» (78,7%), а тройку замыкает представитель «Эвертона» Джордан Пикфорд (78,2%).

В топ-5 также попадают Лукаш Фабьянски из «Вест Хэма» (77,3%) Нето из «Борнмута» (74,2%).

Добавим, что лидером чемпионата Англии на текущий момент является лондонский «Арсенал». Дальше идут «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», отстающие от лидера на два и пять очков соответственно.