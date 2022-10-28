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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​У Кепы самый высокий процент сэйвов в АПЛ

28 Октября 2022 • 15:21 Комментировать (1)
Брайтон
...
Челси
1 2.95 X 3.30 2 2.45
29.10 17:00

Английская премьер-лига собрала в инфографику статистику вратарей по проценту совершённых сэйвов в этом сезоне. На первом месте оказался страж ворот «Челси» Кепа Аррисабалага. Его показатель – 91,3%.

На второй строчке располагается Ник Поуп из «Ньюкасла» (78,7%), а тройку замыкает представитель «Эвертона» Джордан Пикфорд (78,2%).

В топ-5 также попадают Лукаш Фабьянски из «Вест Хэма» (77,3%) Нето из «Борнмута» (74,2%).

Добавим, что лидером чемпионата Англии на текущий момент является лондонский «Арсенал».  Дальше идут «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм», отстающие от лидера на два и пять очков соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Эвертон Джордан Пикфорд Кепа Аррисабалага Ник Поуп
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БРАЙТОН ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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ARTUR
28 Октября 2022 в 15:59
Ничего себе , Де Хеа даже в пятерку не попал , а Кепа классный игрок , если перерастет закидоны которыми иногда грешил ))
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Челси Челси
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Ньюкасл Ньюкасл
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