Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Галлахер: «Конечно, я надеюсь поехать на чемпионат мира со сборной Англии»

26 Октября 2022 • 15:19 Комментировать
Брайтон
...
Челси
1 2.85 X 3.30 2 2.50
29.10 17:00

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер оценил свои шансы попасть в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.

«Конечно, я надеюсь поехать на чемпионат мира со сборной Англии. Это очень важно, но я пока стараюсь на этом не зацикливаться. Я просто стараюсь впечатлить тренера настолько, насколько это возможно. Если этого будет достаточно, чтобы поехать на чемпионат мира – это замечательно», – цитирует Галлахера Mirror Football.

Напомним, на счету Конора всего один гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и отдал 3 ассиста в аренде за «Кристал Пэлас».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Октября
15:19 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Конечно, я надеюсь поехать на чемпионат мира со сборной Англии»
15:15 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» положила глаз на полузащитника «Манчестер Сити»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Понимаю, что нахождение Магуайра на скамейке невыгодно для сборной Англии, но я работаю на «МЮ»
14:59 · Англия. Премьер-лига
Диаш: «Матчи в Лиге чемпионов даются куда проще, чем в АПЛ»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Пока всем игрокам нравится работать с Поттером» 1
14:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Роналду сыграет завтра, Варан вылетел до начала чемпионата мира»
14:46 · Англия. Премьер-лига
Эриксен: «Я пришёл в «МЮ» не для того, чтобы сидеть на лавке»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Марсьяль всё ещё травмирован»
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» может заменить Осимхена на Роналду 1
13:59 · Англия. Премьер-лига
Шоу рассказал о своих отношениях с Маласией
13:53 · Англия. Премьер-лига
Клопп был зол на себя, когда «Аякс» приобрёл Тадича
13:46 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Жезус не тот человек, который будет забивать по 25-30 голов за сезон»
13:40 · Англия. Премьер-лига
Шик может оказаться в английском топ-клубе
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продолжает вести переговоры с Жоржиньо по новому контракту
12:11 · Англия. Премьер-лига
Аморим: «Спортинг» мечтает о возвращении Роналду
Все новости
Рекомендуем