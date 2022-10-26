Галлахер: «Конечно, я надеюсь поехать на чемпионат мира со сборной Англии»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер оценил свои шансы попасть в итоговую заявку сборной Англии на чемпионат мира в Катаре.

«Конечно, я надеюсь поехать на чемпионат мира со сборной Англии. Это очень важно, но я пока стараюсь на этом не зацикливаться. Я просто стараюсь впечатлить тренера настолько, насколько это возможно. Если этого будет достаточно, чтобы поехать на чемпионат мира – это замечательно», – цитирует Галлахера Mirror Football.

Напомним, на счету Конора всего один гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги. В прошлом сезоне футболист забил 8 голов и отдал 3 ассиста в аренде за «Кристал Пэлас».