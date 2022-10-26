Галлахер: «Пока всем игрокам нравится работать с Поттером»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер утверждает, что всем его партнёрам пока нравится работать под руководством главного тренера Грэма Поттера, который пришёл на свой пост в начале сентября, сменив уволенного Томаса Тухеля.

«Пока всем игрокам нравится работать с Поттером. Да, у него другой стиль игры и он часто меняет схему, но это нужно для того, чтобы быть готовым к любому сопернику. Все стараются изо всех сил для Грэма и клуба», – заявил Галлахер в интервью после матча с «РБ Зальцбургом» в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету Галлахера один гол в Премьер-лиге, который футболист забил в ворота «Кристал Пэлас».