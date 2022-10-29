​«Челси» установил личный антирекорд по автоголам

«Челси» разочаровывает своих болельщиков в субботнем гостевом матче Премьер-лиги против «Брайтона». По ходу первого тайма «пенсионеры» пропустили от «чаек» три безответных гола. Нули на табло быстро размочил Леандро Троссар, после чего автоголами отметились Рубен Лофтус-Чик и Трево Чалоба.

Как сообщает в социальных сетях специалист из Opta Данкан Александер, «Челси» впервые в истории забил два автогола в одном матче Премьер-лиги.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче «Брайтон» - «Челси» можно в текстовой трансляции.

Стоит напомнить, что Грэм Поттер, главный тренер «Челси», ранее работал именно в «Брайтоне».