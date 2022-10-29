​Поттер: «Болезненный урок для нас»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер дал комментарий после поражения от «Брайтона» со счётом 1:4.

«Брайтон» играл хорошо, атмосфера здесь была действительно напряжённой. Мы не соответствовали уровню интенсивности.

«Брайтон» был опасен. Мы оказывали давление, но «Брайтон» заслужил победу. Нужно поздравить их. «Брайтон» был лучше в том, что он делал, поэтому мы должны принять это как урок, хотя он болезненный для нас.

У нас единый коллектив, мы выиграем и проигрываем вместе. Нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше», - сказал Поттер Sky Sports.

Впереди у «Челси» матч Лиги чемпионов против загребского «Динамо».