Поттер объяснил, почему «Брайтон» не побеждает после его ухода

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер постарался объяснить, почему «Брайтон» не побеждает после его ухода с поста главного тренера. Напомним, возглавившего «пенсионеров» англичанина в стане «чаек» заменил бывший тренер донецкого «Шахтёра» Роберто де Дзерби.

«Думаю, «Брайтону» просто не везло, хотя команда играла довольно хорошо. Иногда тебе необходима удача, но из того что я видел, им не везло. Я знаю качество этой команды. Нам будет крайне сложно победить», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Поттер возглавил «Челси» в начале сентября и с тех пор не проиграли ни одного из своих 9 матчей во главе клуба.