​Поттер заменил вратаря Кепу после трёх пропущенных голов

В субботу «Челси» проводит гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Брайтона». Лондонцы провалили первый тайм, пропустив три безответных гола. В перерыве главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер произвёл замену вратаря – вместо Кепы Аррисабалаги на поле вышел Эдуар Менди.

Стоит сказать, что замена Кепы не связана с тремя пропущенными голами. Перестановка была вынужденной, ведь испанский голкипер получил травму.

Следить за заключительным отрезком матча чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.