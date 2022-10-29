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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Поттер заменил вратаря Кепу после трёх пропущенных голов

29 Октября 2022 • 18:35 Комментировать
Брайтон
4:1
Челси
окончен

В субботу «Челси» проводит гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Брайтона». Лондонцы провалили первый тайм, пропустив три безответных гола. В перерыве главный тренер «пенсионеров» Грэм Поттер произвёл замену вратаря – вместо Кепы Аррисабалаги на поле вышел Эдуар Менди.

Стоит сказать, что замена Кепы не связана с тремя пропущенными голами. Перестановка была вынужденной, ведь испанский голкипер получил травму.

Следить за заключительным отрезком матча чемпионата Англии между «Брайтоном» и «Челси» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.

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Челси Кепа Аррисабалага
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