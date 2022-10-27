Хаверц оценил шансы «Челси» на победу в Лиге чемпионов под руководством Поттера

Нападающий «Челси» Кай Хаверц оценил шансы на триумф своей команды в Лиге чемпионов под руководством Грэма Поттера. Напомним, «пенсионеры» стали победителями турнира в позапрошлом году под началом Томаса Тухеля, который привёл команду к победе в еврокубке спустя 5 месяцев после прихода на пост главного тренера.

«Очень сложно сказать, потому что я работаю под руководством Поттера всего несколько недель. Это очень хороший тренер, но всё остальное покажет время. Нам нужно продолжать в том же духе», – цитирует Хаверца официальный сайт «Челси».

Позавчера Хаверц помог «Челси» одержать победу над «РБ Зальцбургом», забив победный гол во втором тайме.