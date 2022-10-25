Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта может перебраться в стан одного из конкурентов своего нынешнего клуба.

Действующий контракт 27-летнего футболиста истекает уже в июне, чем и планируют воспользоваться претенденты. Интерес к Кейта проявляют представители всех лиг из числа «большой пятёрки», включая Англию. По данным журналиста Грэма Бэйли, за ситуацией внимательно следят «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Челси», готовые начать переговоры с гвинейцем уже в январе, если тот так и не согласует с «Ливерпулем» новый договор.

В нынешнем сезоне Наби Кейта появился на поле всего однажды – хавбек получил травму, из-за которой, как ожидается, пропустит остаток 2022 года.